Die Stimmung sei extrem negativ, teils regelrecht aggressiv, sagte der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie der "Süddeutschen Zeitung". Die Regierung sei gut gestartet, habe allerdings im Laufe des Sommers etwas den Faden verloren. Jetzt seien die Probleme immer noch da, beklagte Leibinger. Viele in den Unternehmen seien maßlos enttäuscht. So habe er das noch nie erlebt, betonte der BDI-Chef. Bürokratie, geringe Arbeitszeiten und mangelnde Flexibilität; das seien alles Dinge, die Geschwindigkeit kosteten. Der industrielle Kern sei in Gefahr, weil China das deutsche Geschäftsmodell nachbaue, dabei aber günstiger und vor allem viel schneller sei.

