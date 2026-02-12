SPD-Vorschläge

Der Beamtenbund ist dagegen, dass Beamtinnen und Beamte in die gesetzliche Rentenkasse einzahlen sollen (Archivbild). (picture alliance / Zoonar / stockfotos-mg)

Der DBB-Bundesvorsitzende Geyer sagte der Nachrichtenagentur AFP, dies sei populistischer Unfug. Die Einbeziehung von Beamten würde kein einziges Problem der gesetzlichen Rente lösen. Die Kassen würde nicht entlastet, dafür aber der Steuerzahler stärker belastet. Denn ein erweiterter Kreis der Einzahlenden hätte langfristig hohe zusätzliche Rentenleistungen zur Folge.

Der SPD-Bundesvorstand hatte sich kürzlich in einem Beschluss für eine Ausweitung der Rentenversicherungspflicht ausgesprochen. Neben Beamten sollen demnach auch Selbstständige und Mandatsträger einzahlen. Ziel ist, die Gesetzliche Rentenversicherung zu stabilisieren. Bislang kommt für die Pensionen der Beamten der Staat auf. Forderungen, dies zu ändern, gibt es bereits seit langem.

