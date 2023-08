Donald Trump werde alles daransetzen, sich aus der viertem Anklage herauszuwinden, meint Doris Simon. Doch das könnte schwierig für den Ex-Präsidenten werden. (picture alliance / AP / John Bazemore)

Das Büro des Scheriffs in Fulton County teilte mit, man werde schnell auf jede glaubwürdige Bedrohung reagieren und die Sicherheit der Personen gewährleisten, die ihre Bürgerpflicht erfüllt hätten. Zuvor waren auf einigen Internetseiten direkte Drohungen ausgesprochen und dabei auch eine Art "Abschussliste" veröffentlicht worden. Am Montag hatte ein in den USA als "Grand Jury" bezeichnetes Geschworenen-Gremium Anklage gegen Trump erhoben, weil er gemeinsam mit 18 weiteren Beschuldigten versucht haben soll, den Ausgang der Präsidentschaftswahl 2020 zu seinen Gunsten zu manipulieren.

Georgia gehörte zu den Bundesstaaten, die damals eine Schlüsselrolle spielten, das Ergebnis dort fiel sehr knapp aus. Es ist bereits die vierte Anklage gegen Trump.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.