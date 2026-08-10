Taifun "Dolphin"

Der Wirbelsturm erreichte Windgeschwindigkeiten von 150 Stundenkilometern, als er in der Provinz Zhejiang auf Land traf. Der Verkehr in der gesamten Region ist lahmgelegt, allein in Shanghai wurden 1.400 Flüge gestrichen. Der Sturm zieht weiter ins Landesinnere. Die Behörden warnen vor schweren Überschwemmungen und Erdrutschen. Vorher war der Wirbelsturm über Japan gezogen. Dort waren tausende Haushalte von der Stromversorgung abgeschnitten.
Diese Nachricht wurde am 10.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.