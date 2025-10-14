Strand und Kathedrale in Palma de Mallorca (picture alliance / Chris Emil Janßen / Chris Emil Janssen)

Die Verwaltung plane ein umfassendes Verbot für neue Ferienwohnungen und für neue Hostels, sagte der Bürgermeister der Stadt, Martinez Llabrés, der "Mallorca Zeitung". Die Vermietung von Wohnungen in Mehrfamilienhäusern sei bereits untersagt – dennoch boome das illegale Angebot. Es würden keine neuen Lizenzen mehr vergeben, betonte Martinez Llabrés. Damit wird eine bereits im vergangenen Jahr vom Stadtrat beschlossene Initiative umgesetzt. Außerdem soll der Verkehr sogenannter Party-Boote am Paseo Marítimo entlang des Hafens unterbunden werden.

Auf Mallorca hatte es im Sommer Proteste gegen den Massentourismus sowie gegen steigende Mietpreise gegeben.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.