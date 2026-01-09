in mehreren Vierteln der Stadt eine Ausgangssperre verhängt.
Die zeitlich unbefristete Maßnahme betrifft die beiden mehrheitlich von Kurden bewohnten Staddteile sowie die angrenzenden Viertel. Kurdische Einheiten und Regierungstruppen liefern sich seit Dienstag Gefechte. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien wurden bei den Kämpfen bisher mindestens 17 Menschen getötet. 16.000 Menschen sollen aus Aleppo geflohen sein.
Diese Nachricht wurde am 09.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.