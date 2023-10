Hotel Motel One in Wiesbaden (picture alliance / Schoening / Schoening)

Nach Angaben einer Unternehmenssprecherin flossen rund sechs Terabyte Daten an Hacker, die das Material in einem schwer zugänglichen Teil des Internets veröffentlichten. Es habe sich unter anderem um Adressdaten und Kreditkartennummern gehandelt. Motel One habe Strafanzeige gestellt und die Datenschutzbehörden informiert.

Diese Nachricht wurde am 07.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.