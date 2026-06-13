Krieg im Nahen Osten

Die Trauerfeierlichkeiten beginnen staatlichen Medien zufolge am 4. Juli in Teheran und werden drei Tage später in der heiligen Stadt Ghom fortgeführt. Sie enden am 9. Juli mit der Beisetzung Chameneis in Maschhad, dem Heimatort Chameneis.
Der oberste geistliche Führer des Landes war im Februar bei den ersten Angriffen der USA und Israels auf den Iran getötet worden. Er stand mehr als drei Jahrzehnte an der Spitze der Islamischen Republik.
Als Nachfolger wurde sein Sohn Modschtaba Chamenei bestimmt. Dieser ist aber seit seiner Ernennung nicht öffentlich aufgetreten - vermutlich wegen Verletzungen, die er bei einem israelischen Angriff erlitt.
Diese Nachricht wurde am 13.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.