Heute wird der Literatur-Nobelpreis verliehen

Die Schwedische Akademie will ihre Entscheidung ab 13 Uhr verkünden. Im vergangenen Jahr erhielt die südkoreanische Autorin Han Kang die Auszeichnung. Morgen folgt der Friedensnobelpreis, der als einziger Nobelpreis in Oslo und nicht in Stockholm vergeben wird. Am kommenden Montag wird zum Abschluss noch der Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften bekanntgegeben, der von der Schwedischen Reichsbank gestiftet wird.

Alle Auszeichnungen werden wie in jedem Jahr am 10. Dezember überreicht, dem Todestag von Alfred Nobel.

