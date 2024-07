Militärische Zusammenarbeit

Ein Panzer bei einer Übung in der Nähe der belarusisschen Stadt Brest (Archivbild). (picture alliance / Uncredited)

Nach Angaben des Verteidigungsministerium in Minsk soll die zwölftägige Übung am Montag beginnen. Es gehe darum, Erfahrungen auszutauschen und die Zusammenarbeit zwischen belarussischen und chinesischen Einheiten zu verbessern, hieß es. Details zu dem geplanten Manöver wurden nicht genannt. Auch die genaue Anzahl der beteiligten chinesischen Soldaten ist unbekannt. Das mit Russland verbündete Belarus hatte zuletzt seine Truppen an der Grenze zur Ukraine verstärkt und dies mit angeblichen Provokationen des Nachbarlandes begründet. Kiew wiederum fühlt sich von Minsk bedroht.

