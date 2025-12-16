Belarus
Warum Lukaschenko wichtige politische Gefangene freigelassen hat

Der belarussische Machthaber Lukaschenko hat mehr als 100 politische Gefangene freigelassen, darunter wichtige Oppositionelle. Dahinter dürften laut Experten keine humanitären Gründe stehen. Vielmehr gehe es um politische und ökonomische Interessen.

    Die belarussischen Oppositionellen Maria Kolesnikowa (r.) und Viktor Babariko sitzen bei einer Pressekonferenz nach ihrer Freilassung an einem Tisch, Kolesnikowa spricht in ein Mikrofon
    Die belarussischen Oppositionellen Maria Kolesnikowa (r.) und Viktor Babariko geben nach ihrer Freilassung eine Presskonferenz in der Ukraine (IMAGO / Anadolu Agency / Maksym Kishka)
    Sie saßen bereits mehrere Jahre in Belarus in Haft, mussten brutale Misshandlungen und Folter ertragen, wie sie nach ihrer Freilassung berichteten: Unter den mehr als 100 politischen Gefangenen, die Machthaber Alexander Lukaschenko freigelassen hat, sind gleich mehrere prominente Köpfe der belarussischen Oppositionsbewegung. Die Freilassung erfolgte auf Drängen von US-Präsident Donald Trump und ist Teil eines Deals, der die Legitimität von Diktator Lukaschenko innen- und außenpolitisch stärkt.

    Wer wurde freigelassen? 

    Insgesamt entließ Lukaschenko 123 politische Gefangene. Unter ihnen sind mehrere führende belarussische Oppositionelle wie Maria Kolesnikowa, Viktor Babariko, Maxim Snak und der Friedensnobelpreisträger Ales Beljazki. Die Freilassung sei im „Rahmen der mit US-Präsident Donald Trump getroffenen Vereinbarungen und auf dessen Bitte hin“ erfolgt, teilte Lukaschenkos Pressedienst in Minsk mit.  

    Ales Beljazki

    Ales Beljazki gründete 1996 die Menschenrechtsorganisation Wesna, die sich für politische Gefangene und ihre Familien engagiert. Nach der von Manipulationsvorwürfen überschatteten Präsidentenwahl 2020 entschied er sich, in Belarus zu bleiben, trotz einer Verhaftungswelle nach Massenprotesten.
    "Wie viel Blut braucht es noch?" steht auf dem Plakat mit dem Gesicht von Machthaber Lukaschenko, das ein junger Mann auf dem Unabhängigkeitsplatz in Minsk in der Hand hält. 16.08.2020

    Vor fünf Jahren

    Proteste gegen das Regime Lukaschenko in Belarus

    Vor fünf Jahren

    Proteste gegen das Regime Lukaschenko in Belarus

    Im Präsidentschaftswahlkampf 2020 schien in Belarus demokratischer Wandel möglich. Doch Lukaschenko schlug Proteste brutal nieder, viele Oppositionelle landeten im Gefängnis. Für den Westen bleibt die Frage: Verhandeln oder Druck erhöhen?
    Ein Jahr später wurde er verhaftet und im April 2023 zu zehn Jahren Haft in einer Strafkolonie verurteilt. Dem Menschenrechtsaktivisten wurden Finanzvergehen im Zusammenhang mit seiner Organisation Wesna vorgeworfen. Weltweit bekannt wurde er 2022, als er den Friedensnobelpreis erhielt. 

    Maria Kolesnikowa

    Maria Kolesnikowa gehörte zu den Anführerinnen der Massenproteste nach der Präsidentenwahl 2020. Sie wurde am 7. September 2020 verhaftet, nachdem sie sich einer Zwangsausweisung widersetzt und ihren Pass an der Grenze zerrissen hatte. Im Jahr 2021 wurde sie wegen extremistischer Aktivitäten und Verschwörung zur Machtübernahme zu elf Jahren Haft in einer Strafkolonie verurteilt. Während ihrer Haft erkrankte sie schwer und musste operiert werden.  

    Viktor Babariko

    Viktor Babariko, ein ehemaliger Banker, galt vor der Präsidentenwahl 2020 als aussichtsreichster Gegenkandidat Lukaschenkos. Doch zwei Monate vor dem Wahltermin wurde er verhaftet und im Juli 2021 wegen Korruptionsvorwürfen zu 14 Jahren Haft verurteilt. Babariko bestritt die Vorwürfe. Auch er erkrankte während seiner Haft schwer und musste operiert werden. Nachdem er lange ohne Kontakt zur Außenwelt inhaftiert war, durfte er im Januar 2025 erstmals wieder eine Nachricht an seine Familie senden.  

    Maxim Snak

    Maxim Snak war Anwalt und Mitglied im Wahlkampfteam von Babariko. Er wurde zusammen mit Kolesnikowa vor Gericht gestellt und 2021 ebenfalls wegen "extremistischer Aktivitäten und Verschwörung zur Machtübernahme" zu zehn Jahren Haft verurteilt. Wie sie wurde auch er später auf die Liste der “Terroristen” des KGB-Sicherheitsdienstes gesetzt. 
    Auf einer Pressekonferenz am 14.12.2025 schaut Maria Kolesnikowa lächelnd zu ihrem Sitznachbar Viktor Babariko, der in ein Mikro spricht
    Auf einer Pressekonferenz am 14.12.2025 schaut Maria Kolesnikowa lächelnd zu ihrem Sitznachbar Viktor Babariko, der in ein Mikro spricht

    BelarusOppositionelle von Lukaschenko aus Haft entlassen

    04:57 Minuten15.12.2025
    Unter den Freigelassenen waren neben Oppositionellen auch Journalisten. Die meisten, nämlich 114 Personen, wurden in die Ukraine gebracht, die übrigen neun, darunter Beljazki, nach Litauen. Die Freilassung am 13. Dezember war bereits die dritte in diesem Jahr. In allen Fällen war die US-Regierung beteiligt. Insgesamt kamen dabei durch die Vermittlung Washingtons weit mehr als 200 politische Gefangene frei.  

    Warum hat Lukaschenko die politischen Gefangenen freigelassen? 

    Die Freilassung der politischen Gefangenen ist aus Sicht von Beobachtern wie dem Grünen-Europaabgeordneten Sergej Lagodinski oder der Politologin Olga Dryndova keine humanitäre Geste. Vielmehr habe der belarussische Machthaber mit den prominenten Oppositionellen sein „stärkstes politisches Kapital“ eingesetzt, um die wirtschaftliche und politische Isolation seines Landes zu beenden. 
    So hoben die USA im Gegenzug für die Freilassungen Sanktionen gegen die belarussische Kalidüngemittelindustrie auf. Die Sanktionen waren seit 2021 wegen Menschenrechtsverletzungen verhängt worden. Die Düngemittelproduktion ist für Belarus von großer Bedeutung. Nun kann Minsk wieder mit den USA handeln.  
    Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko spricht nach der Stimmabgabe beim belarussischen Verfassungsreferendum 2022 mit Reportern in einem Wahllokal und ballt dabei die Fäuste
    Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko spricht nach der Stimmabgabe beim belarussischen Verfassungsreferendum 2022 mit Reportern in einem Wahllokal und ballt dabei die Fäuste

    Belarus entlässt GefangeneEU-Sanktionen wiegen weiterhin schwer

    07:07 Minuten15.12.2025
    Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko gestikuliert, während in der Nähe von Osipovichi, Belarus, auf dem Übungsgelände Osipovichi mit Journalisten spricht. Er trägt eine Fellmütze und eine Uniform mit Fellkragen.
    Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko gestikuliert, während in der Nähe von Osipovichi, Belarus, auf dem Übungsgelände Osipovichi mit Journalisten spricht. Er trägt eine Fellmütze und eine Uniform mit Fellkragen.

    31 Jahre LukaschenkoWie sich Belarus verändert hat

    25:43 Minuten20.01.2025
    Zugleich nutze Lukaschenko die Verhandlungen und den Deal mit den USA, um seine Legitimität gegenüber dem eigenen Staatsapparat und international zu stärken, so die Einschätzung von Dryndova. Damit könnte die Hoffnung verbunden sein, dass die USA Druck auf die EU ausüben, damit diese ihre Isolationspolitik und Sanktionen gegenüber seinem Land ebenfalls lockern.  
    Möglicherweise ist der Deal aber auch der Versuch Lukaschenkos, mehr Unabhängigkeit und Gewicht gegenüber Russlands Präsident Wladimir Putin zu erlangen und sich die Rolle eines Vermittlers bei den Verhandlungen um einen Frieden in der Ukraine zu sichern.  

    Was bedeutet die Freilassung für die belarussische Opposition? 

    Die Freilassung prominenter Persönlichkeiten wie Beljazki, Kolesnikowa und Babariko könnte die belarussische Opposition stärken. Seit 2020 hat die Bewegung aus dem Exil die internationale Aufmerksamkeit für die politischen Gefangenen und die Situation in Belarus wach- und den Druck auf das Regime hochgehalten.
    Für die belarussische Philosophin Olga Shparaga sind die Freilassungen verbunden mit neuer Hoffnung und Motivation weiterzukämpfen. „Ich hoffe sehr darauf, dass diese Befreiungen von Menschen neue Ideen, neue Impulse, neue Gefühle mitbringen“, sagte Shparaga im Dlf.  
    Die belarussische Oppositionspolitikerin Maria Kolesnikowa nach ihrer Freilassung aus fünfjähriger Haft zeigt ein Herz. Sie sitzt im Bus zwischen vielen anderen früheren MItgefangenen.
    Die belarussische Oppositionspolitikerin Maria Kolesnikowa nach ihrer Freilassung aus fünfjähriger Haft zeigt ein Herz. Sie sitzt im Bus zwischen vielen anderen früheren MItgefangenen.

    BelarusDie Opposition schöpft neue Hoffnung

    08:06 Minuten13.12.2025
    Allerdings ist noch unklar, ob die Freigelassenen weiter politisch aktiv sein wollen. Ihren Schilderungen zufolge haben sie in belarussischer Haft brutale Misshandlungen und Folter erfahren. Bei ihrer ersten Pressekonferenz nach der Freilassung äußerten sie sich extrem zurückhaltend bezüglich ihres künftigen politischen Engagements.
    Noch ist auch unklar, welche Länder die Freigelassenen aufnehmen werden - mit Ausnahme von Kolesnikowa und Babariko. Diesen hat Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) bereits eine Aufnahme in Deutschland zugesagt. 

    Wie wird der Deal zwischen den USA und Lukaschenko bewertet? 

    Beobachter werten die Freilassung als großen Erfolg und wichtiges Zeichen. Für die Freigelassenen ist es ein "großes Glück", sagte Kolesnikowa, für die Angehörigen ein Moment der Erleichterung, so die in Litauen im Exil lebende Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja. Zugleich erinnerten sie an diejenigen, die noch immer in Belarus im Gefängnis sitzen. 
    Laut Angaben der belarussischen Menschenrechtsorganisation Wesna sind aber immer noch mehr als 1100 Menschen aus politischen Motiven inhaftiert. Es könnten jedoch weit mehr sein, da diese Angaben nur die namentlich Bekannten berücksichtigen. Zudem werden ständig neue politische Gefangene inhaftiert.
    Der Sondergesandte des US-Präsidenten für Belarus, John Coale, sagte in Minsk, er erwarte die Freilassung weiterer rund 1000 Menschen. Man sei auf dem richtigen Weg. 
    Interview
    Interview

    Interview mit Sergej Lagodinsky Grüne, MdEP, zu: Freilassungen in Belarus

    08:24 Minuten15.12.2025
    Der belarussische Staatschef Alexander Lukaschenko bei einer Rede.
    Der belarussische Staatschef Alexander Lukaschenko bei einer Rede.

    BelarusWelche Ziele verfolgt das Lukaschenko-Regime im Ukraine-Krieg?

    08:08 Minuten26.08.2024
    Tausende Menschen versammeln sich auf dem Platz der Unabhängigkeit zu einem Protest. Die Demonstranten gehen in der belarussischen Hauptstadt und in anderen Städten auf die Straße und drängen weiterhin auf den Rücktritt von Präsident Lukaschenko.
    Tausende Menschen versammeln sich auf dem Platz der Unabhängigkeit zu einem Protest. Die Demonstranten gehen in der belarussischen Hauptstadt und in anderen Städten auf die Straße und drängen weiterhin auf den Rücktritt von Präsident Lukaschenko.

    MenschenrechtlerOppositionelle in Belarus stärker gefährdet

    08:09 Minuten07.08.2025
    Der Grünen-Europaabgeordnete Sergej Lagodinsky beschreibt die Vereinbarung zwischen den USA und Lukaschenko als „Abwicklung einer menschenfeindlichen Erpressungsmasche“ und als eine Art „Normalisierungslabor für Diktatoren“. Trump versuche auszutesten, was er vielleicht auch mit Putin ausprobieren wolle: „Wie viel kann man diesen Menschen geben, diesen Diktatoren geben, um Ruhe und einen Nobelpreis zu haben?“  
    Er fordert neben der Freilassung der politischen Gefangenen auch ein Ende der staatlichen Repressionen des Regimes und der Unterstützung der russischen Aggression in der Ukraine. Neben der innerstaatlichen Unterdrückung betreibe Belarus weiterhin die Destabilisierung von EU-Staaten, beispielsweise Litauens, durch die gezielte Steuerung von Migrationsschüben sowie Grenz- und Luftraumverletzungen.  
    All das sind für den Europaabgeordneten Lagodinsky Gründe, warum die EU an ihren Sanktionen gegen Belarus auch festhalten sollte – trotz der Freilassungen. 
     
    ww