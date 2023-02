Staatsbesuch

Nach Jahren der Isolation betritt Alexander Lukaschenko in Peking wieder die Weltbühne. (dpa / picture alliance / Alexei Nikolsky)

Bei den Gesprächen dürfte es um die gegen Russland und Belarus verhängten westlichen Sanktionen gehen. Ein weiteres Thema könnte nach Einschätzung des US-amerikanischen "Institute for the Study of War" die Lieferung chinesischer Rüstungsgüter über Belarus nach Russland sein. Da beide Länder eine Zollunion haben, könnte sich so der chinesische Ursprung verschleiern lassen. Dies beträfe so genannte Dual-Use-Güter wie Chemikalien, Maschinen oder Halbleiter. Ob China auch Waffensysteme wie Drohnen liefern würde, sei aber unklar.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.