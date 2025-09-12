Lahav Shani
Belgiens Premier De Wever nennt Auftrittsverbot für israelischen Dirigenten der Münchner Philharmoniker "unverantwortlich"

Der belgische Premierminister De Wever hat die Ausladung der Münchner Philharmoniker und ihres israelischen Dirigenten Lahav Shani von einem geplanten Festival in der Stadt Gent kritisiert.

    Der belgische Premierminister Bart De Wever. Er trägt einen blauen Anzug mit einer roten Krawatte.
    Der belgische Premierminister Bart De Wever (dpa-news / Geert Vanden Wijngaert)
    Jemandem allein aufgrund seiner Herkunft ein Berufsverbot aufzuerlegen, sei rücksichtslos und unverantwortlich, erklärte De Wever. Die Entscheidung habe dem Ansehen des Landes schweren Schaden zugefügt.
    Das Musikfestival in Gent hatte die Ausladung damit begründet, dass der in Tel Aviv geborene Shani sich nicht ausreichend von der israelischen Regierung und dem Gazakrieg distanziert habe.
    Der Vorgang rief massive Kritik hervor. Der deutsche Kulturstaatsminister Weimer sprach von blankem Antisemitismus.
    Diese Nachricht wurde am 12.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.