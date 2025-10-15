Dem 48-Jährigen war vorgeworfen worden, im Herbst 2023 Vermögenswerte von mehr als 600.000 Euro vor den Gläubigern versteckt zu haben. Die bisherige Untersuchungshaft seit Januar wird auf die Gefängnisstrafe angerechnet. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
Im Zusammenhang mit dem Konkurs des Immobilien- und Handelsriesen Signa laufen rund ein Dutzend Ermittlungsverfahren gegen Benko und Signa-Verantwortliche. In Deutschland gehörten dem Unternehmer zeitweise auch die Warenhauskette Galeria und das KaDeWe in Berlin.
Diese Nachricht wurde am 15.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.