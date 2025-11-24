Westafrika

Die Wahlen in Guinea-Bissau verliefen ruhig. (Darcicio Barbosa / AP / dpa / Darcicio Barbosa)

Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Die Wahlbeteiligung werde auf mehr als 65 Prozent geschätzt. 2019 lag sie bei 73 Prozent. Das wichtigste Thema im Wahlkampf war die politische Stabilität nach mehreren Staatsstreichen und einer Reihe von Putschversuchen in den vergangenen Jahren. Zudem sorgt wachsender Kokainhandel für Probleme. Guinea-Bissau gilt als Umschlagplatz für Drogenlieferungen von Südamerika nach Europa. Mit den Wahlergebnissen wird in den kommenden Tagen gerechnet.

Präsident Embaló strebt entgegen ursprünglichen Aussagen seine Wiederwahl an. Elf Kandidaten forderten ihn heraus. Als Hauptkonkurrent gilt der bis vor Kurzem weitgehend unbekannte Politiker Dias. Die Opposition wurde jedoch massiv geschwächt. Selbst die Partei, die einst den Kampf um die Unabhängigkeit von Portugal 1974 anführte, steht erstmals nicht auf dem Stimmzettel.

