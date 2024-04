Rentner - wie hier im Kurpark von Bad Kissingen - sollen mehr Geld bekommen. Eine entsprechende Vorlage will das Bundeskabinett heute billigen (picture alliance / imageBROKER / Martin Moxter)

Die Bezüge von rund 21 Millionen Menschen sollen um 4,57 Prozent steigen. Das Plus geht auf die Lohnentwicklung in Deutschland zurück. Anders als im vergangenen Jahr steigen die Renten damit wieder stärker als die Inflation. Zudem will das Kabinett einen Aktionsplan gegen Wohnungslosigkeit verabschieden.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.