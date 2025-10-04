Angetretene Rekrutinnen und Rekruten der Bundeswehr beim feierlichen Gelöbnis in Zweibrücken. (imago / Björn Trotzki)

Kritisiert wird unter anderem, dass in dem Entwurf nicht genau definiert wird, unter welchen Bedingungen die bisher geplante Freiwilligkeit beim Wehrdienst in eine neue Pflicht umgewandelt werden könnte.

Bundesverteidigungsminister Pistorius warf der Union eine Blockadehaltung vor. Der SPD-Politiker sagte dem Handelsblatt, ein solches Verhalten sei fahrlässig, weil es die Einführung des neuen Wehrdienstes gefährde. Damit schade die Unionsfraktion auch dem Ansehen der Regierung.

