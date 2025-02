Nach dem Flugzeugabsturz in der US-Hauptstadt Washington haben die Bergungsarbeiten begonnen. (Jose Luis Magana/AP/dpa)

Dafür kommt auf dem Fluss Potomac ein Schiff mit einem Kran zum Einsatz. Die Trümmerteile sollen zur Untersuchung in einen Hangar gebracht werden. Die Maschine von American Airlines war in der vergangenen Woche beim Anflug auf den Ronald Reagan National Airport mit einem Militärhubschrauber zusammengestoßen und in den Fluss gestürzt, ebenso wie der Hubschrauber. 67 Menschen kamen ums Leben. Den Behörden zufolge wurden inzwischen 55 Tote geborgen und identifiziert.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.