Das meldet die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf polizeiliche Unterlagen. Demnach stammen die Erkenntnisse aus Nachrichten auf einem Telefon Bolsonaros. Die Polizei nahm Ermittlungen gegen ihn und einen seiner Söhne wegen Behinderung der Justiz auf.

Gegen Bolsonaro läuft in Brasilien ein Prozess wegen des Vorwurfs des Putschversuchs. Er wird beschuldigt, nach seiner Wahlniederlage im Jahr 2022 gegen seinen Nachfolger Lula da Silva ein Komplott geplant zu haben, um an der Macht zu bleiben. Bolsonaro behauptet, das Gerichtsverfahren sei politisch motiviert.

