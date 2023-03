Laut dem Bericht liegt der Frauenanteil in schlecht behalten Berufen teilweise bei fast 80 Prozent. (IMAGO / photothek / IMAGO / Ute Grabowsky / photothek.de)

Der Bericht beruft sich dabei auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsfraktion an das Bundesarbeitsministerium, das Zahlen der Bundesagentur für Arbeit von Ende 2021 ausgewertet hat. Zu den Berufen, die durchschnittlich am schlechtesten bezahlt werden, gehören Jobs im Lebensmitteleinzelhandel, in der Floristik und in der Körperpflege. Dort liegt der Frauenanteil bei über 80 Prozent. Zudem zählen die Gastronomie und die Pferdewirtschaft zu den fünf am schlechtesten bezahlten Branchen, hier liegt der Frauen-Anteil bei rund 60 Prozent.

Lukrative Berufe: Nur im medizinischen Bereich ist der Frauenanteil stärker

Anders sieht es in den fünf Branchen aus, die in Deutschland am besten bezahlt werden. Dort sind Frauen deutlich unterrepräsentiert, dazu gehören Piloten (6,5 Prozent Frauenanteil), technische Forschende (14,8 Prozent) oder Geschäftsführer (22 Prozent). Nur im medizinischen Bereich sind Frauen gleich oder stärker vertreten als Männer.

Diese Nachricht wurde am 05.03.2023 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.