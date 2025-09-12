Debatte um ehemalige Ortskräfte

248 von ihnen seien in ihr Heimatland abgeschoben worden. Dies melden die Zeitungen der Funke Mediengruppe unter Berufung auf Antworten des Bundesinnenministeriums und des Auswärtigen Amts.
Bei den abgeschobenen Afghaninnen und Afghanen handele es sich um 51 Ortskräfte, außerdem um 124 Personen aus dem Bundesaufnahme-Programm und desweiteren um 73 Menschen, die aufgrund weiterer humanitärer Maßnahmen nach Deutschland ausgeflogen werden sollten. Die Bundesregierung habe dem Bericht zufolge mitgeteilt, dass sie im intensiven Kontakt mit der pakistanischen Regierung stehe, und auf Einzelfallprüfungen verwiesen.
Diese Nachricht wurde am 12.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.