Autobranche

Der Vorstandsvorsitzende der Mercedes-Benz Group AG, Ola Källenius. (picture alliance/Anadolu/Hwawon Ceci Lee)

Stattdessen sollten künftig wieder Premiumautos in allen Preisklassen gebaut werden, meldet das "Handelsblatt" unter Berufung auf Konzernkreise. Källenius hatte seinerzeit entschieden, den Fokus auf hochpreisige und luxuriöse Modelle zu verlegen, um zweistellige Renditen zu erreichen. Sinkende Nachfrage und die schnelle Umstellung auf Elektroautos in China sorgten jedoch für Gewinneinbrüche. Zuletzt schrumpfte das Betriebsergebnis von Mercedes-Benz im dritten Quartal um 17 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.