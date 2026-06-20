Naher Osten

Steve Witkoff, Sondergesandter der Vereinigten Staaten für den Nahen Osten (IMAGO | Poolfoto)

Dort wolle er erste Gespräche über die konkrete Ausgestaltung des Rahmenabkommens mit dem Iran führen, berichtet das ‌Nachrichtenportal "Axios" unter Berufung auf einen Washingtoner Regierungsvertreter. Demnach hält sich der Schwiegersohn von Präsident Trump, Kushner, bereits in der Schweiz auf. Ein erster Termin für Gespräche zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran war gestern abgesagt worden. Ebenfalls "Axios" berichtet, US-Außenminister Rubio plane in der kommenden Woche eine Reise in den Nahen Osten. Besuchen werde er voraussichtlich Kuwait, die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain.

Weiter heißt es, Rubio wolle in Bahrain ein Gipfeltreffen mit den Außenministern des Golf-Kooperationsrats abhalten.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.