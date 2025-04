Truppenreduzierung

Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk )

Wie die "New York Times" meldet, werden drei Stützpunkte geschlossen und die Truppenstärke von 2.000 auf etwa 1.400 reduziert. Nach 60 Tagen solle geprüft werden, ob weitere Kürzungen vorgenommen werden. Die militärischen Befehlshaber hätten empfohlen, mindestens 500 US-Soldaten in Syrien zu belassen, heißt es weiter.

Die US-Truppen sind zum Kampf gegen die Terrormiliz IS in der Region stationiert. Der IS hatte große Gebiete in Syrien sowie im benachbarten Irak beherrscht, gilt inzwischen aber als militärisch besiegt.

Diese Nachricht wurde am 18.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.