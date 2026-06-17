Informationsstelle Rias

Hakenkreuz-Schmierereien an einer Wand (IMAGO / HärtelPRESS / IMAGO / haertelpress)

Demnach gab es 8.725 Fälle. Das waren nur neun mehr als im Jahr davor, aber mehr als dreimal so viele wie im Jahr vor dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023. Dokumentiert wurden vier Fälle von extremer Gewalt; in 178 weiteren wurden Betroffene körperlich angegriffen. Außerdem gab es vielfach Bedrohungen und Sachbeschädigungen. Die meisten Fälle rechnet Rias der Kategorie "verletzendes Verhalten" zu. Sie umfasst etwa Beleidigungen und Schmierereien. Rias dokumentiert auch Äußerungen und Vorkommnisse, die keine Straftaten sind.

In dem Bericht heißt es, erneut habe sich gezeigt, dass die Entwicklung des Krieges im Nahen Osten vielen Menschen als Anlass diene, sich antisemitisch zu äußern oder Juden anzugreifen.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.