Die Präsidenten Trump und Selenskyj trafen sich erst kürzlich am Rande der UNO-Generaldebatte. (AP / dpa / Evan Vucci)

Das "Wall Street Journal" meldet, Trump habe sich offen dafür gezeigt, Kiew auch Angriffe gegen russische Ziele weit hinter der Grenze mit geeigneten Waffen aus amerikanischer Produktion zu gestatten. Eine Zusage jedoch habe er Selenskyj zunächst nicht gegeben. Die beiden Präsidenten hatten sich in dieser Woche am Rande der Generaldebatte der Vereinten Nationen in New York zu einem Gespräch getroffen. Das US-Medienportal Axios berichtet, Selenskyj habe Trump bei dem Treffen konkret um eine Lieferung von Marschflugkörpern des Typs Tomahawk gebeten.

Deren Reichweite variiert je nach Konfiguration und Modell. Sie liegt meist zwischen 1.600 und 2.500 Kilometern.

Diese Nachricht wurde am 27.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.