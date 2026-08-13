Begrenzte Bargeld-Abhebung

Auch Berlin hat nun die Bezahlkarte eingeführt (Archivbild). (picture alliance / dpa / Patrick Pleul)

Wie das zuständige Landesamt mitteilte, erhalten neu ankommende Asylsuchende die Karte ab sofort anstelle von Bargeldzahlungen. Sie kann bundesweit zum Einkaufen genutzt werden. Die Höhe des Bargelds, das am Automat abgehoben werden kann, ist monatlich auf zunächst 50 Euro begrenzt.

Die Bundesländer hatten sich 2023 darauf verständigt, Geflüchteten Sozialleistungen nicht mehr in bar, sondern in Form einer Geldkarte zur Verfügung zu stellen. Dadurch sollen Überweisungen in die Herkunftsländer oder an Schlepper unterbunden werden. Hilfsorganisationen und Sozialverbände kritisieren die Bezahlkarte in der Praxis als alltagsuntauglich und stigmatisierend.

Diese Nachricht wurde am 13.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.