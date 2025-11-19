Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe (picture alliance / dpa / Uli Deck)

Für den Zeitraum von 2008 bis 2017 seien fast alle Besoldungsgruppen Landesbeamten mit dem Grundgesetz unvereinbar gewesen, entschieden die Karlsruher Richter. Das Land Berlin muss nun bis März 2027 eine Neuregelung schaffen. In vielen Bundesländern gibt es seit Jahren Streit um die Bezahlung von Beamten. 2020 hatte das Bundesverfassungsgericht bereits in einem Urteil festgelegt, dass Beamte mindestens 15 Prozent mehr Geld verdienen müssen als Menschen in der Grundsicherung.

