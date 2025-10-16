Künftig als E-Paper

Die Umstellung auf das E-Paper lief nach Angaben von Chefredaktion und Geschäftsführung seit mehreren Jahren. Wie es weiter hieß, wird die "taz" derzeit von fast 60 Prozent der täglichen Abonnenten digital gelesen. Demnach gibt es noch rund 14.000 reine Printleserinnen und -leser. Die letzte gedruckte Werktagsausgabe enthält Exklusivbeiträge von deutschen und internationalen Autorinnen und Autoren, darunter T.C. Boyle, Sibylle Berg und Feridum Zaimoglu.
Diese Nachricht wurde am 17.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.