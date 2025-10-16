Künftig als E-Paper
Berliner "Tageszeitung" erscheint heute zum letzten Mal werktäglich in Druckform

Die "Tageszeitung" erscheint heute zum letzten Mal in einer werktäglichen Druckausgabe. Künftig soll es nur noch die Wochenendausgabe der "taz" in gedruckter Form geben.

    Ein zusammengerolltes Exemplar der "taz" steckt in einem Briefkasten.
    Seit heute Geschichte: Die gedruckte Form der Werktags-"taz". (picture alliance / dpa-Zentralbild / Soeren Stache)
    Die Umstellung auf das E-Paper lief nach Angaben von Chefredaktion und Geschäftsführung seit mehreren Jahren. Wie es weiter hieß, wird die "taz" derzeit von fast 60 Prozent der täglichen Abonnenten digital gelesen. Demnach gibt es noch rund 14.000 reine Printleserinnen und -leser. Die letzte gedruckte Werktagsausgabe enthält Exklusivbeiträge von deutschen und internationalen Autorinnen und Autoren, darunter T.C. Boyle, Sibylle Berg und Feridum Zaimoglu.
    Diese Nachricht wurde am 17.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.