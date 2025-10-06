Gisèle Pelicot (AFP / Christophe Simon)

Einer der Verurteilten hat Einspruch gegen den Schuldspruch von neun Jahren Haft eingelegt. Die 72-jährige Gisèle Pelicot wird bei dem Prozess in Nîmes anwesend sein. Sie war von ihrem Mann über Jahre hinweg immer wieder mit Medikamenten betäubt und in Internetforen zur Vergewaltigung angeboten worden.

Wegen ihres Muts und der großen Medienaufmerksamkeit für den Fall hatte Pelicot im vergangenen Jahr international große Anerkennung erfahren. Das Berufungsverfahren in Nîmes ist auf drei Tage angesetzt.

