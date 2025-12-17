Mitarbeiter des Louvre streiken (Michel Euler/AP/dpa)

Die Entscheidung fiel während einer Mitarbeiterversammlung am Vormittag. Nach Angaben der Direktion soll das Museum trotz des Ausstands teilweise geöffnet bleiben. Die Beschäftigten begründeten ihren Schritt mit dem Massenandrang und dem Personalmangel im meistbesuchten Museum der Welt. Diese Umstände - so die Kritik - wirkten sich negativ auf die Sicherheit und die Arbeitsbedingungen aus. Bereits am Montag war der Louvre bestreikt worden; gestern hatte er regulär geschlossen.

Diese Nachricht wurde am 17.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.