Der Beschuldigte leidet nach Angaben des Richters an einer paranoiden Schizophrenie. Zudem sei die Chance auf Heilung laut Gutachten schlecht, hieß es. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig.
Im Prozess hatte der Angeklagte über seinen Anwalt gestanden, in einem Park in Aschaffenburg eine Gruppe von Kitakindern angegriffen und einen zweijährigen Jungen sowie einen 41 Jahre alten Mann erstochen zu haben. Drei weitere Menschen wurden verletzt.
Diese Nachricht wurde am 30.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.