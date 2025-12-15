Ifo-Institut und Bertelsmann Stiftung

"Unser Land würde jedes Jahr Milliarden an potenziellem, zusätzlichem Wohlstand generieren, wenn mehr junge Menschen besser lesen, schreiben und rechnen könnten", sagte Dirk Zorn, Bildungsdirektor bei der Bertelsmann Stiftung. Wenn es gelinge, die Leistungen in Deutsch und Mathematik zu verbessern, könnte das Bruttoinlandsprodukt bis 2075 um 6,7 Billionen Euro wachsen, heißt es in der Modellrechnung.
Konkrete Ziele in den Fächern Deutsch und Mathematik
Um das zu erreichen, müssten der Studie zufolge drei konkrete Ziele umgesetzt werden. Diese waren Anfang des Jahres von drei Bildungsministerinnen unterschiedlicher Parteien vorgeschlagen worden. Erstens müsse die Zahl der Schüler halbiert werden, die die Mindestanforderungen in Deutsch und Mathematik nicht erreichen. Zweitens sollten 20 Prozent mehr Schüler die Regelstandards schaffen oder übertreffen. Und 30 Prozent mehr Schüler sollten in den beiden Fächern zur Spitzengruppe zählen.
Für die Studie haben Wirtschaftsexperten der Stiftung und des ifo Instituts simuliert, wie viel zusätzliche Wirtschaftsleistung im Verlauf der Lebenserwartung eines heute geborenen Kindes für die kommenden 80 Jahre entsteht, wenn diese Bildungsziele erreicht werden.
Prien will auch in frühkindliche Bildung investieren
Auch Bundesbildungsministerin Prien hatte heute auf die Bedeutung der Bildung für die Zukunft des Landes verwiesen. Investitionen in Kitas seien eine "Schicksalsfrage für Deutschland". Das Überleben der Volkswirtschaft und zunehmend der Demokratie hänge auch von Verbesserungen in der frühkindlichen Bildung ab, sagte sie der F.A.Z. Prien plädierte dafür, Förderbedarfe im Bereich Sprache, Motorik und sozial-emotionaler Entwicklung gemeinsam mit den Bundesländern anzugehen.
Diese Nachricht wurde am 15.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.