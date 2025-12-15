Ifo-Institut und Bertelsmann Stiftung

Mehr Bildung führt zu einem höheren Bruttoinlandsprodukt - das ist das Ergebnis einer Modellrechnung des Ifo-Instituts (dpa / Christian Charisius)

Konkrete Ziele in den Fächern Deutsch und Mathematik

Um das zu erreichen, müssten der Studie zufolge drei konkrete Ziele umgesetzt werden. Diese waren Anfang des Jahres von drei Bildungsministerinnen unterschiedlicher Parteien vorgeschlagen worden. Erstens müsse die Zahl der Schüler halbiert werden, die die Mindestanforderungen in Deutsch und Mathematik nicht erreichen. Zweitens sollten 20 Prozent mehr Schüler die Regelstandards schaffen oder übertreffen. Und 30 Prozent mehr Schüler sollten in den beiden Fächern zur Spitzengruppe zählen.

Für die Studie haben Wirtschaftsexperten der Stiftung und des ifo Instituts simuliert, wie viel zusätzliche Wirtschaftsleistung im Verlauf der Lebenserwartung eines heute geborenen Kindes für die kommenden 80 Jahre entsteht, wenn diese Bildungsziele erreicht werden.

Prien will auch in frühkindliche Bildung investieren

