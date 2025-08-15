Diese hätten oft große Schwierigkeiten, Anlaufstellen zu finden, sagte der Leiter der Ambulanz für familiären Missbrauch der Unimedizin Mainz dem SWR. Man brauche therapeutische Hilfe für sie, um Übergriffe zu verhindern oder zu beenden. Wenn es gelinge, einen Beratungsprozess auch mit Tätern einzurichten, sei das im Grunde die beste Vorsorge, führte der Psychologe aus. Viele Psychotherapeuten hätten Bedenken, Täter zu behandeln, da sie in der Regel deren Opfer betreuten. Außerdem hätten sie Sorgen wegen potenziell justiziabler Fragen. Das ist jedoch laut Beutel gesetzlich geregelt.
Seine Ambulanz richtet sich unter anderem an Menschen, die in der Vergangenheit bereits Sexualstraftaten begangen haben oder befürchten, in Zukunft welche begehen zu können.
