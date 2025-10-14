Fußball-Bundesliga

Rouven Schröder wechselt nach Mönchengladbach (Archivbild) (Harry Langer/dpa)

Der 49-jährige Deutsche kommt vom österreichischen Verein Red Bull Salzburg. Er tritt in Mönchengladbach die Nachfolge des kürzlich zurückgetretenen Sportchefs Roland Virkus an. Die Gladbacher sind schwach in die Bundesligasaison gestartet und belegen derzeit einen Abstiegsplatz.

"Rouven Schröder verfügt neben der Erfahrung über die nötigen Kompetenzen und die kommunikativen Fähigkeiten, die es für diese anspruchsvolle Aufgabe braucht", teilte Mönchengladbachs Geschäftsführer Stefan Stegemann mit . Man sei davon überzeugt, dass es ihm gemeinsam mit dem Team gelingen werde, "sowohl die unmittelbaren Herausforderungen zu meistern als auch die sportliche Zukunft erfolgreich zu gestalten".

