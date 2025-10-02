Baden-Württemberg

Einsatzkräfte am Flughafen Stuttgart nach einem Kabelbrand. (SDMG / dpa)

Der Betreiber teilte mit, es werde empfohlen, den Flugstatus regelmäßig zu prüfen und sich bei der Airline auf dem Laufenden zu halten. Der Flugbetrieb war am Abend für rund eine Stunde komplett eingestellt worden. Einige Ankünfte hätten an andere Flughäfen umgeleitet werden müssen und seien außerplanmäßig etwa in Nürnberg, München oder Frankfurt am Main gelandet.

Nach Angaben eines Sprechers war das Feuer in einem Betriebsgebäude des Stuttgarter Flughafens ausgebrochen, das abseits der Terminals liegt. Demnach legte der Brand Teile der Stromversorgung lahm, was sich etwa auf die Beleuchtung der Start- und Landebahnen ausgewirkt habe. Verletzte habe es nicht gegeben, hieß es weiter.

Diese Nachricht wurde am 02.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.