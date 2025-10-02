Einsatzkräfte am Flughafen Stuttgart nach einem Kabelbrand (SDMG / dpa)

Nach Angaben eines Sprechers brach das Feuer in einem Betriebsgebäude aus, das abseits der Terminals liegt. Demnach legte der Brand Teile der Stromversorgung lahm, was sich etwa auf die Beleuchtung der Start- und Landebahnen ausgewirkt habe. Verletzte habe es nicht gegeben, hieß es weiter. In der Zwischenzeit hätten einige Ankünfte an andere Flughäfen umgeleitet werden müssen und seien außerplanmäßig etwa in Nürnberg, München oder Frankfurt gelandet.

Inzwischen wurden die Landebahnen für ankommende Maschinen wieder freigegeben.

