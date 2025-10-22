Zu dieser Meldung liegt uns kein Bildmaterial vor. (Deutschlandfunk )

Bei den Verdächtigen soll es sich unter anderem um Mitarbeiter einer griechischen Behörde handeln, die für die Vergabe der Subventionen zuständig war. Einige der Festgenommenen hatten Gelder erschlichen, indem sie sich als Besitzer von landwirtschaftlich genutzten Flächen ausgaben, die ihnen gar nicht gehörten.

Ermittlungen der Europäischen Staatsanwaltschaft zufolge profitierten mehr als 320 Menschen von den Betrügereien. Der Schaden beläuft sich demnach auf rund 20 Millionen Euro. Griechenland erhält von der EU mehr als drei Milliarden Euro pro Jahr für seine Landwirtschaft.

