Anschlagsplan für Taylor-Swift-Konzert in Wien

Ein Schild mit dem Berliner Wappen und dem Schriftzug "Kammergericht" hängt am Eingang. (dpa / picture-alliance / Paul Zinken)

Das Berliner Kammergericht sprach den 16-jährigen Syrer der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat und der Unterstützung einer terroristischen Gewalttat im Ausland schuldig. Nach Überzeugung hatte sich der Jugendliche durch IS-Propaganda im Internet radikalisiert. Er hatte dem Hauptverdächtigen in Wien unter anderem ein Video mit einer Bombenbauanleitung geschickt und den Kontakt zu einem IS-Mitglied vermittelt.

Zu dem Anschlag kam es nicht, weil das Vorhaben durch österreichische Behörden rechtzeitig aufgedeckt wurde. Die drei Konzerte der Sängerin wurden abgesagt.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.