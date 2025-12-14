An der Brown University im US-Bundesstaat Rhode Island sind mehrere Menschen durch Schüsse getötet worden. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Mark Stockwell)

Acht weitere Personen seien schwer verletzt worden, sagte der Bürgermeister der Stadt Providence, Smiley, auf einer Pressekonferenz. Der Täter sei bisher nicht gefasst worden. Die Polizei von Providence hatte zuvor erklärt, mehrere Menschen seien auf dem Campus der Universität von Schüssen getroffen worden. Die Ermittlungen und die Fahndung nach dem Täter dauerten an. Die Polizei forderte Anwohner und Studenten auf, bis auf Weiteres zu Hause zu bleiben oder das Gebiet zu meiden. Erste Informationen, wonach der Schütze bereits gefasst worden sei, konnten nicht bestätigt werden.

Diese Nachricht wurde am 14.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.