An der Brown University im US-Bundesstaat Rhode Island sind mehrere Menschen durch Schüsse getötet worden. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Mark Stockwell)

Neun weitere Personen seien verletzt worden, teilte der Bürgermeister der Stadt Providence, Smiley, vor Journalisten mit. Der Täter konnte bisher nicht gefasst werden. Die Ermittlungen und die Fahndung nach einem Mann in schwarzer Kleidung laufen. Die Polizei von Providence hatte zuvor erklärt, mehrere Menschen seien auf dem Campus der Universität von Schüssen getroffen worden. Die Behörden forderten Anwohner und Studierende auf, bis auf Weiteres zu Hause zu bleiben oder das Gebiet zu meiden.

