Wetter
Bewölkt, gebietsweise Regen oder Schnee, im Südwesten Sonne

Der Wetterbericht, die Lage: Während trockene und kalte Polarluft vor allem im Süden noch das Wetter bestimmt, erreichen erste Tiefausläufer den Norden. Sie bringen mildere und feuchte Luft, die für unbeständigeres Wetter sorgt.

    Die Vorhersage:
    Meist stark bewölkt, in einem Streifen vom Nordwesten bis Sachsen und Niederbayern zeitweise Niederschläge, teils als Schnee. Im Südwesten länger sonnig. Höchstwerte 0 bis 7 Grad. Morgen im Norden und in der Mitte bedeckt, zeitweise Regen, in den Mittelgebirgen Schnee. Im Süden heiter. Temperaturen 2 bis 7 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Freitag verbreitet nasskalt mit Regen, Schneeregen und Schneeschauern. Im Bergland Schneefall. 2 bis 6 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 31.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.