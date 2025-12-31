Die Vorhersage:
Meist stark bewölkt, in einem Streifen vom Nordwesten bis Sachsen und Niederbayern zeitweise Niederschläge, teils als Schnee. Im Südwesten länger sonnig. Höchstwerte 0 bis 7 Grad. Morgen im Norden und in der Mitte bedeckt, zeitweise Regen, in den Mittelgebirgen Schnee. Im Süden heiter. Temperaturen 2 bis 7 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Freitag verbreitet nasskalt mit Regen, Schneeregen und Schneeschauern. Im Bergland Schneefall. 2 bis 6 Grad.
Diese Nachricht wurde am 31.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.