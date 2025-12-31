Wetter
Bewölkt, gebietsweise Regen oder Schnee, im Südwesten Sonne

Das Wetter: Meist stark bewölkt, in einem Streifen von der Nordsee bis Sachsen und Niederbayern leichter Regen, in höheren Lagen Schnee. Im Nordosten wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten und im Südwesten sonnig. Höchstwerte von minus 2 Grad an den Alpen bis plus 7 Grad im Nordwesten. Morgen im Norden bewölkt mit Regen oder Schnee. Im Süden heiter. Temperaturen 0 bis 7 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am Freitag verbreitet nasskalt bei 0 bis 5 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 31.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.