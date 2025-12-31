Die weiteren Aussichten:
Am Freitag verbreitet nasskalt bei 0 bis 5 Grad.
Diese Nachricht wurde am 31.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.
Das Wetter: Meist stark bewölkt, in einem Streifen von der Nordsee bis Sachsen und Niederbayern leichter Regen, in höheren Lagen Schnee. Im Nordosten wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten und im Südwesten sonnig. Höchstwerte von minus 2 Grad an den Alpen bis plus 7 Grad im Nordwesten. Morgen im Norden bewölkt mit Regen oder Schnee. Im Süden heiter. Temperaturen 0 bis 7 Grad.