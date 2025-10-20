Die Vorhersage:
Verbreitet stark bewölkt, im Westen und in der Mitte Regen. Höchstwerte von 11 Grad im Nordosten bis 19 Grad im Westen. Morgen unbeständig mit Schauern. Längere trockene Abschnitte am ehesten östlich der Elbe sowie zwischen Main und Donau. Temperaturen 13 bis 19 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Mittwoch wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern, im Südwesten auch länger anhaltender Regen. 13 bis 20 Grad.
