Wetter
Bewölkt, zeitweise leichter Regen, im Süden auch heiter

Der Wetterbericht, die Lage: Am Rand eines Hochs bei den Britischen Inseln fließt mit nordwestlicher Strömung feuchte und milde Luft nach Deutschland.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Im Norden und der Mitte viele Wolken, anfangs auch neblig-trüb, zeitweise leichter Regen. Im Süden nach teils zäher Nebelauflösung Wechsel aus Sonne und Wolken. Höchstwerte 11 bis 17 Grad. Morgen bedeckt, zunächst auch neblig-trüb, zeitweise leichter Regen. Längere Auflockerungen vor allem im Nordosten und Süden. Temperaturen 11 bis 17 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Samstag in der Nordosthälfte überwiegend heiter bis wolkig. In der Südwesthälfte im Tagesverlauf vermehrt Auflockerungen. 8 bis 16 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 16.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.