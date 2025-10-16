Die Vorhersage:
Im Norden und der Mitte viele Wolken, anfangs auch neblig-trüb, zeitweise leichter Regen. Im Süden nach teils zäher Nebelauflösung Wechsel aus Sonne und Wolken. Höchstwerte 11 bis 17 Grad. Morgen bedeckt, zunächst auch neblig-trüb, zeitweise leichter Regen. Längere Auflockerungen vor allem im Nordosten und Süden. Temperaturen 11 bis 17 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Samstag in der Nordosthälfte überwiegend heiter bis wolkig. In der Südwesthälfte im Tagesverlauf vermehrt Auflockerungen. 8 bis 16 Grad.
Diese Nachricht wurde am 16.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.