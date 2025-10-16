Die Vorhersage:
Im Norden und in der Mitte viele Wolken, zeitweise leichter Regen. Im Süden Wechsel aus Sonne und Wolken. Höchstwerte 11 bis 16 Grad. Morgen bewölkt, zunächst auch neblig-trüb, zeitweise leichter Regen. Längere Auflockerungen vor allem an den Küsten und im Süden. Temperaturen 11 bis 17 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Samstag überwiegend heiter oder sonnig. Im Süden nach Nebelauflösung vermehrt Wolkenauflockerungen. 9 bis 16 Grad.
Diese Nachricht wurde am 16.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.