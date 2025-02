Beyoncé war bereits 2022 die erste schwarze Künstlerin, die mit einem Lied auf Platz 1 der US-Country-Charts eingestiegen ist. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Uncredited)

Sie erhielt den Musikpreis für "Cowboy Carter". Die Musikerin hatte bereits vor der diesjährigen Verleihung 32 Grammy-Trophäen und damit mehr als jeder andere Künstler in der Geschichte der Musikpreise. Die Sängerin und Songwriterin Chappell Roan erhielt die Auszeichnung als beste neue Künstlerin.

Die US-Sängerin Sabrina Carpenter wurde für ihren Sommerhit "Espresso" ausgezeichnet. Es ist ihr erster Grammy-Gewinn. Erstmals ausgezeichnet wurde auch Charlotte Aitchison alias "Charli xcx". Die Britin gewann sowohl in der Kategorie beste Pop-Dance-Aufnahme als auch bestes Dance-Electronic-Album. Der deutsche Filmkomponist Hans Zimmer bekam für seine Arbeit am zweiten Teil des Blockbusters "Dune" einen Grammy für die beste Musik in visuellen Medien. Ex-US-Präsident Jimmy Carter erhielt posthum einen Grammy für das beste Hörbuch des Jahres. Der Ende Dezember verstorbene Politiker hatte seine Bibelstunde "Last Sundays in Plains" selbst eingesprochen.

