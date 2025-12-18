Comeback nach Corona-Infektion

Franziska Preuß ist zurück im Biathlon-Weltcup (Archivbild). (Gian Ehrenzeller / KEYSTONE / dpa / Gian Ehrenzeller)

Nach einer Strafrunde hatte die 31-Jährige nach 7,5 Kilometern 1:00,1 Minuten Rückstand auf die fehlerfreie Schwedin Hanna Öberg. Zweite wurde die Französin Lou Jeanmonnot, Rang drei ging an Dorothea Wierer aus Italien. Preuß hatte nach einer Doppelinfektion mit Corona und Influenza den Weltcup in Hochfilzen auslassen müssen. Für sie geht es mit Blick auf die Olympischen Spiele im Februar um einen neuen Formaufbau.

Beste Deutsche war Anna Weidel auf Rang 17, Vanessa Voigt kam als 19. ins Ziel. Die ebenfalls mit dem Coronavirus infizierte Selina Grotian ist dagegen nach ihrer Pause in Hochfilzen weiterhin nicht dabei.

