Landespolitik

Die Mehrheit der Bremischen Bürgerschaft wählte den 59-Jährigen zum Nachfolger der zurückgetretenen Senatorin Aulepp. Rackles war zuvor Staatssekretär für Bildung im Berliner Senat. Aulepp hatte unter anderem wegen fehlender Kita-Plätze politisch unter Druck gestanden.

Im rot-grün-roten Bremer Senat müssen in Kürze zwei weitere Posten neu besetzt werden. Nach dem überraschenden Rücktritt der bisherigen Umweltsenatorin, Moosdorf, im Zuge eines Streits über eine Personalie bemühen sich die Grünen derzeit um eine Nachfolgeregelung. Ende des Jahres gibt Bremens Senator für Inneres und Sport, Mäurer, sein Amt ab. Übernehmen soll nach dem Willen der Bremer SPD die frühere Wehrbeauftragte des Bundestages, Högl.

