Der Rhein mit Niedrigwasser bei Köln-Mülheim (imago / Jan Huebner)

Wegen ausbleibender Niederschläge werde im Laufe der Woche für den wichtigen Pegel Kaub im Rheintal erstmals ein nur noch einstelliger Wert prognostiziert, sagte Verbands-Geschäftsführer Schwanen der Düsseldorfer Zeitung "Rheinische Post". Die gewerbliche Schifffahrt sowie die Ausflugs- und Kreuzfahrtschifffahrt würden dort nicht mehr durchfahren können. Es gebe dann einerseits Schifffahrt zwischen den Häfen Amsterdam, Rotterdam und Antwerpen sowie von Nordrhein-Westfalen bis etwa Köln. Und es gebe andererseits weiter südlich Schiffsverkehr an den Nebenflüssen Neckar, Mosel, Main und dem Main-Donau-Kanal. Schwanen begrüßte weitere geplante Krisensitzungen mit dem Bundesverkehrsministerium.

Diese Nachricht wurde am 10.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.